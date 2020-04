später lesen 130 Tote Mehr als 5600 Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz Teilen

Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist binnen 24 Stunden um 1,5 Prozent auf 5638 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle nahm um 13 auf 130 zu, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte.