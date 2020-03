Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) Rheinland-Pfalz hat wegen der Coronavirus-Infektionen Hausbesuche zur Feststellung des Pflegegrades ausgesetzt.

Ebenso seien die regelmäßigen Qualitätsprüfungen in Pflegeeinrichtungen bis Ende Mai abgesagt, teilte ein Sprecher mit. Das Coronavirus könne besonders bei Älteren schwerwiegend verlaufen. Der Dienst mit Sitz in Alzey will fortan den Pflegegrad eines Versicherten auf Grundlage vorliegender Akten feststellen.