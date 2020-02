später lesen Verfolgungsjagd Mann versucht kilometerlang die Polizei abzuhängen Teilen

Ein Autofahrer hat in Rheinland-Pfalz über eine Strecke von etwa 20 Kilometern versucht, die Polizei abzuschütteln. Beamte wollten den 31-Jährigen am späten Donnerstagabend in Neustadt kontrollieren.