Die luxemburgische Staatsbürgerschaft war im vergangenen Jahr begehrt. 11 451 Anträge auf Einbürgerung wurden 2019 genehmigt – etwa doppelt so viele wie vor fünf Jahren (2015: 5306). Dies teilte das Justizministerium am Montag in Luxemburg mit.