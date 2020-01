später lesen Offener Brief Luxemburger Großherzog nimmt seine Frau in Schutz Teilen

In einer Debatte über die Verwaltung seines Hofs in Luxemburg hat Großherzog Henri seine Frau Maria Teresa gegen Kritik in Schutz genommen. In einem am Montag veröffentlichten offenen Brief verwahrte er sich gegen „unfaire Beschuldigungen“ gegen seine Frau, unter denen „meine ganze Familie“ leide. Von red