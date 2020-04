später lesen Luxemburgische Fluggesellschaft Luxair will Ende Mai wieder abheben Teilen

(tgbl) Luxair will wieder starten: Das Unternehmen hat am Montag verkündet, dass der Flugbetrieb am 30. Mai wieder anrollen soll. Auch die Aktivitäten des Reiseveranstalters LuxairTours sollen dann wieder beginnen, berichtet das luxemburgische „Tageblatt“ in seiner Online-Ausgabe.