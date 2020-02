später lesen Durchfahrtsverbot missachtet Lkw beschädigt denkmalgeschützte Mauer in Neustadt Teilen

Die Missachtung eines Durchfahrtverbots an einem denkmalgeschützten Weg in Neustadt ist einen Lastwagenfahrer teuer zu stehen gekommen. Er habe am Dienstag mit dem Lkw eine ebenfalls denkmalgeschützte Stützmauer beschädigt, teilte die Polizei mit.