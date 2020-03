59-Jähriger schoss seinem Mieter in die Hüfte: Die Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung aus. Von Rainer Ulm

Es war der Tag der Plädoyers im Prozess um den Hüftschuss von Kleinbundenbach. Oberstaatsanwältin Kristine Goldbach sah den Anklagevorwurf versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung während der Hauptverhandlung bestätigt. Sie forderte vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken eine Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren für den 59-jährigen Angeklagten.

Zuvor hatte die Anklagevertreterin noch einmal in fast schon epischer Breite den Hergang, die Vorgeschichte und die Folgen der Tat an jenem Sommerabend des 14. Juli 2019 in dem 400-Seelen-Ort geschildert. Damals hatte der passionierte Jäger zunächst bei einem Nachbarn von gegenüber hinter dessen Haus nach dem Besuch eines Dorffestes zusammengesessen. Plötzlich hörten sie einen 31-Jährigen laut schimpfend heranstürmen. Ihm hatte der 59-Jährige eine Wohnung im Dachgeschoss seines Hauses vermietet, jüngst aber gekündigt, weshalb es immer wieder zu Spannungen zwischen Mieter und Vermieter gekommen war. Als der 31-Jährige an jenem Abend immer näher kam, griff der 59-Jährige zur Pistole, die er für einen solchen Fall vorsorglich im Hosenbund mitführte. Oberstaatsanwältin Goldmann: „Er fühlte sich vom Geschädigten bedroht – obwohl keiner der Zeugen eine Bedrohungshandlung schildern konnte.“ Allerdings sei der 31-jährige Pole durchaus „eine imposante Erscheinung – groß und durchtrainiert“. Sie gestand dem 59-Jährigen zu: „Er hatte wirklich Angst vor ihm.“ Der 59-jährige Hauseigentümer habe an diesem Sommerabend „die Situation beenden wollen“, so die Oberstaatsanwältin, und sei mit den Worten „Jetzt reicht’s“ von der Bank hinter dem Haus seines Nachbarn aufgestanden. Dann habe er die Bierflasche, aus der er getrunken hatte, auf eine Mülltonne gestellt, „seine Waffe durchgeladen“ und von der Hausecke her aus wenigen Metern Entfernung aus der Hüfte auf den inzwischen näher gekommenen 31-Jährigen geschossen. Das Projektil durchschlug dabei das linke Handgelenk des 31-Jährigen und blieb in dessen Hüfte stecken. „Dem Angeklagten war es völlig egal, wohin er trifft, Hauptsache: er trifft“, sagte Oberstaatsanwältin Goldmann. „Er wollte ihn töten.“ Das Opfer leide noch heute an den schweren Verletzungen – körperlich und seelisch. So könne der 31-Jährige drei Finger nicht richtig bewegen und habe sich selbst in psychiatrische Behandlung begeben.

Der Verteidiger des passionierten Jägers, der Saarbrücker Rechtsanwalt Marius Müller, sah das anders. Er sagte in seinem Plädoyer: „Mein Mandant ist kein kaltblütiger Totschläger! Da steckt eine Geschichte dahinter, die sich zugespitzt hat.“ So habe der Mieter wenige Tage vor der Bluttat eine Geburtstagsfeier gestört, indem er die Musik in der Dachgeschosswohnung aufgedreht und „aus der Hecke“ in Richtung der gemeinsam mit dem Vermieter feiernden Gästen gerufen habe: „Das ist der letzte Geburtstag, den du hier feierst.“ Und bereits früher habe er gedroht, dem 59-Jährigen „die Mafia auf den Hals zu hetzen“. Es habe also tatsächlich eine Bedrohungslage gegeben. Gleichwohl habe sein Mandant den 31-Jährigen nicht töten wollen: „Als Jäger kann er sehr gut zwischen einem Blattschuss und einem Körperschuss unterscheiden.“ Und: „Mein Mandant hätte alle Möglichkeiten gehabt, weiter zu schießen.“ Das habe er aber nicht getan und sich später für das Geschehene entschuldigt. Deshalb beantragte der Rechtsanwalt, den 59-Jährigen nur wegen gefährlicher Körperverletzung zu bestrafen – und zwar zu zwei Jahren Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung.

Der Vertreter der Nebenklage schloss sich den Ausführungen der Oberstaatsanwältin an.

Das Urteil soll am Dienstag, 10. März, 13 Uhr, gesprochen werden.