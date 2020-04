Das Landgericht Zweibrücken setzt die Verhandlung gegen 46-Jährigen fort, der versucht haben soll, kiloweise Stoff nach Deutschland zu schmuggeln. Von Rainer Ulm

Nun sollen drei Serben dem 46 Jahre alten Angeklagten ein Alibi für den Tatzeitraum geben.

Zumindest hat einer seiner beiden Verteidiger, der Trierer Rechtsanwalt Otmar Schaffarczyk, am Dienstag vor der Ersten Strafkammer das Landgerichts Zweibrücken einen entsprechenden Beweisantrag gestellt.

Demnach soll sich der 46-Jährige mit den drei Männern am 19. Dezember 2018, wie es in dem Antrag heißt, „unbestreitbar“ zum Mittagessen in Kroatien getroffen haben. Damit könne sein Mandant am 18. Dezember 2018 gar nicht an einem der Tatorte, einem Industriegebiet nahe dem spanischen Barcelona, gewesen sein – schon der großen Entfernung wegen.

Oberstaatsanwalt Thomas Lißmann legt dem Angeklagten zur Last, vom 17. bis 18. Dezember 2018 versucht zu haben, 26,3 Kilogramm Marihuana nach Deutschland einzuführen. Demnach soll der Angeklagte die Drogen in Barcelona erworben und hinter einer eingebauten doppelten Wand eines Kleintransporters verborgen haben, um sie dann von Spanien über Frankreich nach Deutschland zu bringen und dort weiterzuverkaufen.

Doch der von einem mutmaßlichen Mittäter, einem 58-jährigen Südwestpfälzer, gesteuerte Sprinter kam nur bis Frankreich. Bei Besançon geriet das Fahrzeug am 18. Dezember 2018 auf der Autobahn A 36 in eine Polizeikontrolle, bei der die Drogen entdeckt und beschlagnahmt wurden. Der Angeklagte war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr an Bord des Kleintransporters.

Hatte der 46-Jährige wirklich nichts mit der versuchten Drogeneinfuhr kurz vor Weihnachten 2018 zu tun, wie er immer wieder behauptete? Erst jüngst war ein Alibi geplatzt. Hatte der 46-Jährige doch in einer seiner ersten Vernehmungen angegeben, sich im Tatzeitraum in Gummersbach aufgehalten zu haben – auf einer Geburtstagsfeier für den achtjährigen Sohn seiner Schwester und seines Schwagers. Doch seine Schwester widersprach ihm vor einigen Wochen im Zeugenstand auf eine entsprechende Frage des Gerichts: „Er war nicht anwesend.“ Und auch sein Schwager sagte aus: „Nein, er war zu diesem Zeitpunkt leider nicht bei uns.“

Damit nicht genug: Auch ein 52-jähriger Pirmasenser Schreiner, der sich nach einem Bericht über den Fall in der „Pirmasenser Zeitung“ bei der Polizei gemeldet hatte, belastete den Mann schwer. Ende 2018 sei er von dem Angeklagten beauftragt worden, in zwei Kleintransporter je eine Doppelwand einzubauen. Dafür habe er ihm „pro Einbau 350 Euro gezahlt – in bar und ohne Rechnung“, gab der Schreiner zu.

Am Dienstag nun überraschte ein 64-jähriger Hauptkommissar der Pirmasenser Kriminalinspektion die Erste Strafkammer mit der Aussage, es habe bereits 2017 Hinweise auf Drogenaktivitäten des Angeklagten gegeben. Die Ausländerbehörde Zweibrücken habe damals die Polizei darüber unterrichtet, ihr sei von einem Informanten zugetragen worden, dass der 46-Jährige „der Kopf eines Drogendealer-Rings“ wäre. Die Sache sei dann aber vom Pirmasenser Drogendezernat nicht weiter verfolgt worden, nachdem „der Hinweisgeber untergetaucht“ war, sagte der Kriminalbeamte aus.

Er war es auch, der den 58-jährigen mutmaßlichen Mittäter während dessen Haft in Frankreich vernommen hatte. Der Südwestpfälzer habe ihm bestätigt, dass er den Transporter nach der Rückkehr aus Spanien in Pirmasens am Wohnhaus des 46-Jährigen abstellen und den Zündschlüssel auf einen der Vorderräder legen sollte. Dem Kriminalbeamten gegenüber habe er beteuert, von den Drogen nichts gewusst zu haben. Dass der 46-Jährige seinerzeit, wie behauptet, in das serbische Kosovo eingereist ist, ließe sich – trotz aller Bemühungen der Ermittler – nicht belegen, sagte der 64-Jährige im Zeugenstand.

Gleichwohl ließ der Angeklagte auf der Suche nach einem passenden Alibi nicht locker: Am Dienstag gab er an, am 18. Dezember 2018 auf der A8 „im Bereich Rosenheim“ von einer Polizeistreife gestoppt worden zu sein. Zwei Männer, die sich als Beamte des Landeskriminalamtes des Freistaats Bayern zu erkennen gegeben haben sollen, hätten seine Ausweispapiere kontrolliert und ihn dann weiterfahren lassen.

Offenbar will auch die Strafkammer nichts unversucht lassen. So entsprach sie sowohl dem Beweisantrag der Verteidigung, die drei Serben als Zeugen vorzuladen, die gemeinsam mit dem Angeklagten Cevapcici gegessen haben sollen, als auch gab sie dem Wunsch nach, bei den bayerischen Polizeibehörden nachzufragen, ob der 46-Jährige tatsächlich an jenem 18. Dezember 2018 „im Bereich Rosenheim“ kontrolliert wurde. Die Suche nach einem Alibi geht weiter.

Fortgesetzt wird die Verhandlung am Montag, 27. April, 9 Uhr.