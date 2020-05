In Berlin wird über das Konzept der deutschen Beteiligung an der atomaren Abschreckung diskutiert. Die einzigen Atomwaffen lagern in Rheinland-Pfalz dpa

Überlegungen des Verteidigungsministeriums für eine Erneuerung der Tornado-Flotte der Luftwaffe haben in Berlin eine Diskussion über die künftige Beteiligung Deutschlands an der atomaren Abschreckung ausgelöst. In Rheinland-Pfalz wird dies mit besonderem Interesse verfolgt – denn in der Eifel sollen schließlich die einzigen Atomwaffen auf deutschem Boden lagern.

„Die Landesregierung verfügt über keine Informationen hinsichtlich der Lagerung von Atomwaffen, da sich die Bundesregierung in ihrer Informationspolitik Geheimhaltungsregelungen verpflichtet sieht“, erklärt dazu das Innenministerium. „Aussagen hierzu“ könnten daher weder bestätigt noch dementiert werden.

„Die Landesregierung ist allerdings der Überzeugung“, so teilte ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz mit, „dass die heutige Bedrohungslage eine Lagerung von Nuklearwaffen auf deutschem Boden nicht rechtfertigt und steht daher für ein atomwaffenfreies Rheinland-Pfalz“. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) habe die deutsche Politik mit ihren Plänen unvorbereitet in eine Debatte über die „nukleare Teilhabe“ Deutschlands gestürzt, kritisierte der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer.

Die Atombomben in Büchel sind Teil der nuklearen Abschreckung der Nato. Offiziell wird weder von deutscher noch von US-Seite bestätigt, dass sie existieren. Für ihren Einsatz hält die Bundeswehr Tornado-Kampfjets bereit.

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag Rheinland-Pfalz, Bernhard Braun, sagt „Die in Büchel stationierten US-Atomwaffen müssen abgezogen und vernichtet werden. Dafür muss sich die Bundesregierung einsetzen, zum Schutz der Menschen in Rheinland-Pfalz.“ Von der CDU Rheinland-Pfalz gab es auf Anfrage zunächst keine Stellungnahme zur aktuellen Diskussion.