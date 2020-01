später lesen Blütenpracht Landesgartenschau: Kommunen können sich jetzt bewerben Teilen

Twittern



Das Bewerbungsverfahren für die Landesgartenschau 2026 in Rheinland-Pfalz hat begonnen. Interessierte Kommunen können sich bis zum 15. Oktober dieses Jahres bewerben, die Ausrichterstadt soll dann 2021 bekannt gegeben werden, wie Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) am Dienstag in Mainz mitteilte.