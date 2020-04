später lesen Überschuss Kommunen schließen Haushalte erneut positiv ab Teilen

Städte, Gemeinden und Kreise in Rheinland-Pfalz haben das dritte Jahr in Folge einen Haushaltsüberschuss erzielt. Bei Steuereinnahmen von 4,91 Milliarden Euro ergab sich 2019 ein Haushaltsüberschuss von 263 Millionen Euro, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte.