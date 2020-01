später lesen Wirtschaft Klöckner offen für Gen-Schere bei Zucht von Kulturpflanzen Teilen

Twittern



Gezielte Eingriffe in das Erbgut von Kulturpflanzen könnten nach Auffassung von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) ein sinnvoller Weg zur Sicherung der Ernährung sein. Klöckner zeigte sich im Gespräch mit der dpa offen für neue Techniken wie die Gen-Schere Crispr/Cas: „Sie ermöglicht es, Kulturpflanzen schneller und zielgerichteter zu optimieren, sie gezielt auf Trockenheitsresistenz, Schädlingsresistenz und Erntesicherung auszurichten.“ Die Ministerin und CDU-Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz fügte hinzu: „Dieses enorme Innovationspotential sollten wir nutzen.“ Landwirtschaft habe sich schon immer verändert, sagte Klöckner vor der Internationalen Grünen Woche, die am 17. Januar in Berlin beginnt.