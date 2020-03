Im Trierer Mutterhaus wurden Mitarbeiter rüde angegangen, weil sie unterbinden wollten, dass Besucher über Nebeneingänge die Klinik betreten.

(wie/red) Seit vergangener Woche herrscht angesichts des immer heftiger um sich greifenden Corona-Virus in den meisten Kliniken in der Region ein Besuchsverbot. Angehörige dürfen Patienten nur noch in absoluten Ausnahmefällen besuchen. Doch nicht überall halten sich die Besucher an das Verbot, wie eine Anfrage unserer Zeitungsgruppe deutlich macht.

Aus dem Trierer Mutterhaus ist zu hören, dass einige versuchen, über Nebeneingänge ins Haus zu kommen, und bei dem Hinweis, die Klinik zu verlassen, rüde reagiert hätten. Auch der am Haupteingang postierte Wachdienst sei bereits beschimpft worden. Zudem versuchten Besucher, unter fadenscheinigen Begründungen in die Klinik zu kommen.

Zwar seien die Ambulanzen und die Notaufnahme im Haus weiter erreichbar. Patienten müssten aber angeben, wo sie hin wollten. Das werde dann auch entsprechend überprüft, sagte eine Sprecherin. Aus dem Brüderkrankenhaus heißt es, dass es bislang keine Zuwiderhandlungen gegen das Besuchsverbot gegeben habe.

Es gebe nur zwei Zugangsmöglichkeiten für Patienten: Am Haupteingang müssten sich Patienten über eine Sprechanlage anmelden. Der Zugang zur Notaufnahme sei selbstverständlich für Notfälle offen und jederzeit erreichbar. Alle anderen Eingänge seien abgeschlossen und ließen sich nur von innen öffnen. Der Mitarbeitereingang werde durch einen Wachdienst mit Einlasskontrolle überwacht.