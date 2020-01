Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) bietet am Donnerstag, 23. Januar, 9.30 bis 11.30 Uhr, wieder ein „Generationenfrühstück“ an. Das Büffet kostet sechs Euro. Am Montag, 10. Februar könnten Interessierte von 15.30 bis 17 Uhr dem Vortrag von Thomas Marx lauschen, der als Volkskundler über das Brauchtum in der Region referiert. Von red

Die Malgruppe bei Doris Hansen trifft sich derweil einmal im Monat in der Regel montags zwischen 14.30 und 16.30 Uhr nach Absprache. Hier arbeiten Anfänger wie Fortgeschrittene an Motiven, die in der Aquarelltechnik gestaltet werden. Interessierte können den Termin in Leibs Heisje unter Telefon (0 68 41) 98 14 13 erfragen. Material zum Malen ist vorhanden. Teilnehmerbeitrag: 3,50 Euro. Aktuell zeigt Leibs Heisje Wintermotive in unterschiedlichen Aquarelltechniken von Doris Hansen. Am Donnerstag, 30. Januar, heißt es „Winter-Wunder-Land“ mit Heike Schwichert in der Stuhlkreisrunde: etwa eine Stunde Bewegung nach Musik, mit Geschichten und Rätseln. Das Angebot richtet sich an Senioren, die gerne in Kontakt und Bewegung bleiben wollen. Hier gilt auch Voranmeldung, die Plätze sind begrenzt.

Am Donnerstag, 27. Februar, 9.30 bis 11.30 Uhr, beginnt wieder das Frauengespräch im Café Hoch. Heilpraktikerin Gabriele Marner-Büdel informiert über das Heilfasten. Anmeldung: Tel. (0 68 41) 98 14 13. Kosten: drei Euro.

Geselligkeit finden Interessierte auch jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr. Da heißt es je nach Witterung Kartenspielen oder Boulen am Seniorenparcours des ASB-Seniorenzentrums Limbach. Die Spielutensilien sind vorhanden. Über die Angebote von betreutem Mittagstisch und Sozialer Betreuung im „Cafe sellemols“ für Menschen mit beginnender Demenz informiert Leibs Heisje bei einem Beratungsgespräch. Gerne können sie im Selbsthilfeangebot für Angehörige (immer dritter Dienstag im Monat, 18 bis 19.30 Uhr, nach Voranmeldung) teilnehmen. Hier stehen der Austausch pflegender Angehöriger und die fachliche Begleitung durch Sozialarbeiterin Gisela Vinzent an.