Tiere in Corona-Zeiten

In den Tierarztpraxen gelten die Hygieneregeln derzeit vor allem für Zweibeiner. In manchen Praxen dürfen die Tierhalter nicht mit in den Behandlungsraum. Von Christine Maack

Wer in diesen Tagen zum Arzt muss, kann nicht einfach in die Praxis hineinspazieren, sondern muss sich unbedingt anmelden, damit es im Wartezimmer auf keinen Fall zu einem Auflauf kommt. Unterm Strich war es schon in Vor-Corona-Zeiten äußerst ungemütlich, mit schniefenden und hustenden Patienten im Wartezimmer zu sitzen, inzwischen wäre dies für einige Patienten tödlich und schon aus diesem Grund völlig unmöglich. Das gilt nicht nur für Lebewesen auf zwei, sondern auch auf vier Beinen, denn auch in den Tierarztpraxen herrschen derzeit andere Regeln.

Sie dürfen öffnen, weil sie laut Landesregierung systemrelevant sind. Wegen des Coronavirus‘ müssen aber auch hier Hygiene- und Abstandsregeln streng eingehalten werden. In erster Linie natürlich von den Zweibeinern. Wie funktioniert das im Alltag?

„Der Betrieb in unserer Tierarztpraxis ist leicht zurückgegangen“, heißt es aus der Tierarzt-Praxis von Dr. Hans-Joachim Götz in Kirkel. Die „freie Sprechstunde“ sei aufgehoben worden, Behandlungen gibt es nur nach Terminabsprache, die so getaktet sei, dass sich nie mehr als eine Person mit Tier im Wartezimmer befinde. Die meisten Tierbesitzer hätten Routinesachen wie Impfungen zurückgestellt und kämen nur, wenn das Tier wirklich erkrankt sei. Das sei emotional „schon manchmal etwas schwierig“.

Das findet auch Tierärztin Katja Schröder-Schunck in Homburg, die einerseits auch weniger Nachfrage feststellt, aber andererseits froh darüber ist, „denn mit dem Aufwand, den wir derzeit treiben, könnten wir einen großen Ansturm kaum bewältigen.“ Bei ihr darf niemand „einfach so“ in die Praxis kommen, „die Leute müssen unten klingeln, dann kommt jemand von uns runter und holt das Tier ab.“

Auch in den Behandlungsraum dürfen Herrchen und Frauchen nur im Notfall mitkommen, sonst nicht mehr. „Wir machen die Behandlung alleine und die Besitzer warten draußen“, sagt Schröder-Schunck, „ich bin da bisher auf großes Verständnis gestoßen, niemand hat sich darüber beschwert. Das zeigt auch, dass unsere Kunden Vertrauen zu uns haben.“

Auch seien die Tiere überraschend brav, „das ist eine neue Erfahrung. Auch Tierbesitzer, die uns sagen, dass ihre scheue Katze oder der schon in die Jahre gekommene Hund schwierige Patienten seien, wundern sich, wie unproblematisch die Tiere sich verhalten, auch wenn ihre Besitzer mal nicht dabei sind.“ Natürlich gebe es Ausnahmen, „wenn ein Tier eingeschläfert wird, erlauben wir selbstverständlich, dass eine Person dabei ist“. Sie könne sich mit dem Tier in eine ruhige Ecke zurückziehen. In Zeiten wie diesen sei es doppelt belastend für viele Tierbesitzer, wenn sie ausgerechnet jetzt ihren vierbeinigen Freund verlören, „aber oft kann man einfach nichts mehr machen“.

Bei dem Homburger Tierarzt Dr. Eckehard Lehmann ist die Nachfrage schon vor dem Lockdown zurückgegangen, „als die Corona-Krise Anfang März zunahm, sind schon viele ältere Tierbesitzer nicht mehr gekommen, sie haben sich nicht getraut“. Inzwischen seien es nur noch Notfälle, die bei ihm landeten, „denn Routinesachen oder Impfungen werden von den Tierhaltern erst einmal zurückgestellt“. Im Wartezimmer habe er sich nicht groß umstellen müssen, „ich habe auch vorher nur mit Bestellung gearbeitet und immer nur ein Tier zur Zeit behandelt. Das hat sich jetzt nicht geändert“.

Coronaviren seien ihm bekannt, er habe bei Tieren öfter damit zu tun, sagt Lehmann, „sie kommen bei verschiedenen Tierarten vor, beispielsweise bei Katzen oder Schweinen“. Diese Erreger stellten für den Menschen aber keine Gefahr dar und seien klar vom derzeitig grassierenden Cornonavirus zu unterscheiden. Für Katzen verliefen Corona-Infektionen oft tödlich „die Ansteckung für Katzen läuft auch über Kot oder Urin, das heißt, man kann das Virus auch an seinen Schuhsohlen hereinschleppen, wenn man vorher mit dem Urin einer infizierten Katze in Kontakt gekommen ist“. Aber es gehe da nur um Ansteckung von Katze zu Katze. Hier sei deutlich zu unterscheiden, denn „es sind derzeit nicht die Tiere, von denen eine Ansteckungsgefahr ausgeht, es sind die Menschen, die mit ihnen in die Praxis kommen. Und da muss man sich entprechend verhalten“.

Viel zu tun hat derzeit die Tierarztpraxis von Dr. Kersting-Gerrecke in Rohrbach. „Es ist aktuell wirklich viel los, weil alles seine Zeit braucht und die Leute länger warten müssen“, erklärt die Auszubildende. Die verstärkten Hygienemaßnahmen seien zeitraubend. Hinzu komme, dass die Menschen nur einzeln eintreten und ihre Tiere aktuell nicht in die Behandlungsräume begleiten dürften. Das erfordere eine andere Koordination fürs Wartezimmer, in dem sich jeweils nur ein Tierhalter aufhalten dürfe. Da auch alle anderen Praxen diese Regeln befolgten, bilde sich eine Art „Rückstau“, der irgendwann aufgefangen werden müsse.

Bei vielen Tierärzten in der Region erhalten die Besitzer auf deren Homepage nicht nur Infos über die geänderten Modalitäten innerhalb der Praxis, sondern auch wichtige Verhaltensregeln für den Umgang mit Tieren, die außerhalb der Praxis zu beachten sind. „Personen, die sich in Quarantäne befinden, sollten geeignete Personen außerhalb ihres Haushaltes um Unterstützung bei der Pflege der Tiere bitten“, heißt es da.

Der Kauf von Katzenfutter gehört dazu genauso wie das Gassigehen mit dem Hund. Diese Maßgabe könnte auch für Menschen gelten, die wegen ihres Alters oder ihrer Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehören. „Es sollten nur junge, gesunde Personen als Gassigänger tätig werden“, heißt es in einer Mitteilung des Friedrich-Loeffler-Instituts, das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Eine eigene Leine sollte verwendet werden, nicht die vom Hundehalter.

Dazu steuerte Tierärztin Katja Schröder-Schunk eine Begebenheit bei: Eine mit dem Corona-Virus infizierte Hundebesitzerin schickte ein Video von ihrem erkrankten Hund in die Praxis und bat um Hilfe. „Wir konnten anhand der Schilderung der Dame und in Kombination mit dem Video ziemlich schnell ermitteln, was dem Hund fehlte.“ Die Apotheke brachte das Medikament vor die Tür, und dem Hund konnte schnell geholfen werden.