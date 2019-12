später lesen Unfallflucht Verkehrsunfallflucht - es war ein Polo Teilen

(red) Am Dienstag, 17.Dezember, gegen 20.45 Uhr, ereignete sich in der Ortsstraße in Kirrberg eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher befuhr mit seinem Pkw die Ortsstraße in Fahrtrichtung Homburg und kollidierte in Höhe des Wohnanwesens 88 mit dem Außenspiegel eines rechtsseitig geparkten Autos. red