Am vergangenen Montag, 20. Januar, 19.40 bis 19.50 Uhr, wurde ein weißer Fiat 500 mit Homburger Kreis-Kennzeichen auf dem Parkplatz des Netto-Einkaufsmarktes in der Straße „Im Dintental“ in Limbach durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt, wie die Polizeiinspektion Homburg mitteilt. Von