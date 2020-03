später lesen Fahrerflucht Unfall auf dem Kundenparkplatz Teilen

Am Samstag, 29. Februar, kam es gegen 13 Uhr auf dem Kundenparkplatz in Höhe des KIK in der Mannlichstraße in Homburg zu einer Unfallflucht, wobei ein schwarzer VW Polo mit beim rückwärts Ausparken gegen einen schwarzen VW Beetle stieß. Unfallflucht