später lesen Verkleidungen für Kinder Kleiderkammer sucht Fastnachtskostüme Teilen

Twittern



Die Kleiderkammer in Erbach, Am Hochrech 50, möchte auch eine Auswahl von Kleidung für besondere Anlässe vorhalten. Für die Fastnachtszeit sucht man daher insbesondere für Kinder Kostüme. Wer alte Verkleidungen abgeben will, kann dies zu den Annahmezeiten dienstags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 16 bis 19 Uhr tun. red