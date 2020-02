später lesen Auf dem Parkplatz vor der Burghalle Kirkel Reifen an rotem VW-Bus plattgestochen Teilen

Twittern



Am Sonntag, 16. Februar, hat sich ein Vandale zwischen 10 und 19 Uhr an einem roten VW-Bus T5/Transporter (HOM-Kennzeichen) zu schaffen gemacht, der auf dem Parkplatz der Burghalle im Unnerweg in Kirkel abgestellt war. Von Eric Kolling