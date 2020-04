später lesen Schwerer Verkehrsunfall in Kirkel Radfahrer bei Sturz schwer verletzt Teilen

Ein Fahrradfahrer wurde am Samstagmorgen bei einem Unfall in Kirkel-Neuhäusel schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der Mann gegen 9.15 Uhr mit seinem Trekkingrad die Ortsstraße in Fahrtrichtung Limbach. Von Peter Neuheisel