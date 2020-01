Der Altstadter Ortsrat hat sich einstimmig gegen den Vorschlag von Kirkels Bürgermeister John gewandt. Von Thorsten Wolf

Mit einem einstimmigen Ergebnis hat der Altstadter Ortsrat am Dienstagabend Nein zu einer Einbahnstraßenregelung in einem Teilbereich der Friedensstraße gesagt. Zum Hintergrund: Kirkels Bürgermeister Frank John (SPD) hatte vorgeschlagen, den verkehrsberuhigten Bereich der Friedensstraße ab der Einmündung Ortsstraße für den Autoverkehr nur noch in Richtung Erbacher Straße freizugeben. John (SPD) hatte diesen Vorschlag in der Sitzung des Ortsrates im Dezember 2019 mit der aus seiner Sicht unübersichtlichen und damit auch gefährlichen Situation im Kreuzungsbereich Friedensstraße, Ortsstraße, Bexbacher Straße und der Straße „Zum Galgenberg“ begründet. Als besonders gefährdet betrachtete John konkret die Autofahrer, die aus der Friedensstraße in die Ortsstraße einbiegen müssen. Genau diesen Verkehrsfluss wollte John mit seinen Überlegungen unterbinden. Schon im Dezember zeichnete sich allerdings ab, dass sich der Ortsrat unter Vorsitz von Peter Voigt (SPD) mit dem Vorschlag schwertut. Folgerichtig gab es da auch dann keine Entscheidung. Die sollte erst nach einem entsprechenden Ortstermin fallen. Genau der fand am Dienstag vor der eigentlichen Sitzung des Gremiums statt. Und auch wenn Anwohner Thomas Marx nicht müde wurde, die von ihm immer wieder beobachteten gefährlichen Situationen dem Rat und verantwortlichen Mitarbeitern der Verwaltung zu schildern, sprang auch am Dienstagabend der Funke für Johns Idee nicht über.

Aus verkehrsfachlicher und -rechtlicher Sicht verdeutlichte Udo Reis, der zuständige Fachbereichsleiter, dass es keine Notwendigkeit für eine Einbahnstraßenregelung gebe. Dies habe er Bürgermeister John auch vor der Sitzung am Dienstag so mitgeteilt. Natürlich könne man, so Reis, eine vermeintlich gefährliche Situation mit einer solchen Neuregelung des Verkehrs entschärfen, „weil es dann keinen Begegnungsverkehr mehr gibt, das ist richtig. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass Einbahnstraßen immer zu mehr Verkehr führen und zum schnelleren Fahren verleiten. Das ist ein verkehrlicher Grundsatz. Und der ist auch nachvollziehbar. Denn wenn ich weiß, dass mir keiner entgegen kommt, dann fahr’ ich auch schneller.“ Dies gelte grundsätzlich auch in verkehrsberuhigten Bereichen, in denen eigentlich Schrittgeschwindigkeit vorgegeben sei. Zudem bedeute, wie es der Name schon sage, eine Einbahnstraße, dass man nur in eine Richtung fahren können. Damit müssten alle, die im Einmündungsbereich der Friedensstraße/Ortsstraße wohnten, dann „hinten rum fahren“. Rechtlich stünde einer Neuregelung des Verkehrs nichts im Wege, erklärte Reis. Man müsse hier aber trennen zwischen einer verkehrsrechtlichen und einer verkehrspolitischen Entscheidung, „das sind zwei unterschiedliche Paar Stiefel“.

Aus dem Rund der Ratsmitglieder wurde schon beim Ortstermin recht deutlich, dass man im besagten Kreuzungsbereich eigentlich keine Probleme sehe. Einwände von Anwohner Thomas Marx, dass es aus seiner Sicht dort aber wohl immer wieder zu gefährlichen Situationen komme, so für Fußgänger und hier vor allem für Kinder der Altstadter Kita, fanden kaum Widerhall. Marx Beobachtung: „Da wird es immer eng, ich muss da immer die Augen zu machen.“

Dieser Einschätzung, wie Reis erwiderte, stehe aber der Umstand entgegen „dass es meines Wissens hier noch nie einen Unfall gegeben hat, schon gar nicht mit einem Kind“. Reis räumte jedoch ein, dass er von der alltäglichen Situation in diesem Straßenbereich nichts mitbekomme. Sollten die Schilderungen Marx‘ so zutreffen und sollte der Ortsrat sich entsprechend für eine Einbahnstraße entscheiden, „dann setzt die Verwaltung das um“, machte er deutlich.

Dafür besteht nun keine Veranlassung. In der eigentlichen Sitzung verdeutlichte Ortsvorsteher Peter Voigt seine Position: „Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das, was ich heute Abend gehört habe, mich nicht von der Einbahnstraßen-Regelung überzeugt hat. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass ich mit dieser Einstellung nicht unbedingt alleine war.“ War er tatsächlich nicht. So zeigte sich Carsten Baus (CDU), gleichwohl er das Engagement von John würdigte, sicher, dass man mit einer Einbahnstraßen-Regelung nicht weiter komme, „da verlagern wir nur Verkehr“. Vielmehr sei es nun an der Zeit, über Tempo 30 in der Ortsstraße nachzudenken.

Alte Kita Himmelsgarten: Der Ortsrat Altstadt verschaffte sich am Dienstag auch vor Ort ein Bild vom aktuellen Zustand der alten Kita Himmelsgarten. Hier konkurrieren derzeit zwei Nachnutzungskonzepte – eines des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) und das eines privaten Pflegedienstes. Abschließend soll der Gemeinderat im Februar darüber entscheiden, welches von beiden Nutzungskonzepten zum Tragen kommt. Die Gemeinde Kirkel selbst hat den Bau vor einigen Wochen von der evangelischen Kirche übernommen und sieht deutlichen Sanierungsbedarf.