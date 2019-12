Die Dienststellen der Gemeinde Kirkel (Gemeindeverwaltung und Bauhof) sind von Montag, dem 23.12.2019, bis Mittwoch, dem 01.01.2020 geschlossen. Das Standesamt St. Ingbert ist am Freitag, dem 27.12.2019, und Montag, dem 30.12.2019, jeweils von 9 bis 11 Uhr, ausschließlich zur Beurkundung von Sterbefällen unter den Telefonnummern (0 68 94) 1 31 04, -1 01, -1 03 und -1 20 zu erreichen. Von red

Für die Anmeldung von Bestattungen ist die Friedhofsverwaltung am Montag, 23. Dezember, am Freitag 27. Dezember, und am Montag, 30. Dezember, jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Ab Donnerstag, 2. Januar, sind die Dienststellen wieder zu den üblichen Dienstzeiten geöffnet.