Die Gemeindewerke Kirkel lassen in den Straßen Veilchenweg (von Hausnummer 6 bis 20), Rosenweg, Tulpenweg und Nelkenweg im Ortsteil Kirkel-Neuhäusel die Wasserleitung sowie die entsprechenden Hausanschlüsse erneuern. Von red

Aufgrund der Corona-Pandemie und der Witterungsverhältnisse in den vergangenen Wochen musste der Baubeginn mehrmals verschoben werden, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung. Wie die ausführende Baufirma mitteile, sollen die Bauarbeiten jetz am kommenden Montag, 30. März, beginnen. Aus diesem Grund müssen die oben genannten Straßen ab dann – bis voraussichtlich Ende Dezember – in mehreren Bauabschnitten für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Der Anliegerverkehr ist frei bis zur Baustelle.

Die Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des Baufeldes abzustellen. Der genaue Termin wird den betroffenen Haushalten je nach Baufortschritt vorab mitgeteilt. Ein Durchgang für Fußgänger bleibt erhalten. Die Anwohner werden gebeten, ihre Abfallgefäße und gelben Säcke außerhalb des nicht befahrbaren Baustellenbereiches bereitzustellen.