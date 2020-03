später lesen Literaturfestival Literaturfestival ebenfalls abgesagt Teilen

Das Literatur-Festival „Erlesen“ ist wegen der Corona-Krise abgesagt worden. Damit entfallen auch die Termine am 27. März mit Erfolgsautorin Andrea Russo in der Limbacher Mühle sowie am 30. März mit Petra Hartlieb im Theobald-Hoch-Haus in Limbach. Von red