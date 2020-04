später lesen Kompostieranlage öffnet wieder Grünschnitt ab Dienstag in Limbach anliefern FOTO: dpa / Frank Rumpenhorst FOTO: dpa / Frank Rumpenhorst Teilen

Twittern



Ab Dienstag, 21. April, öffnet die Kompostieranlage in Limbach wieder, zu den normalen Öffnungszeiten und unter verschärften Sicherheitsmaßnahmen, teilt Bürgermeister Frank John mit. „Ich bitte alle Bürger, die derzeit keinen besonderen Bedarf haben und die Möglichkeit den Grünschnitt auf ihrem Grundstück zu lagern, diesen Service noch nicht in anspruch zu nehmen, da derzeit mit einem sehr großen Aufkommen und entsprechenden Wartezeiten zu rechnen ist“, so John weiter. Von