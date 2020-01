später lesen Kursprogramm Kalligrafie in der Limbacher Mühle Teilen

Die schöne Kunst des Schönschreibens, die Kalligrafie also, steht im Mittelpunkt des Kurses, der am Mittwoch, 29. Januar, in der Limbacher Mühle anläuft. Im Verlauf von vier Abenden jeweils mittwochs zwischen 18 und 20.30 Uhr werden die Grundlagen der kunstfertigen Handschrift anhand der so genannten „Unziale“ vermittelt.