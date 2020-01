später lesen Bald kommt er Ab Mittwoch gibt es wieder den Biosphären-Kalender Teilen

Twittern



Jedes Jahr im Januar wird er schon heiß erwartet - der neue Bliesgau-Veranstaltungskalender. Offiziell vorgestellt wird er am Mittwoch, 29. Januar auf der Kirkeler Burg, danach ist er an allen bekannten Stellen im Saarpfalz-Kreis (Rathäuser, Touristen-Infos, Saarpfalz-Touristik und in Biosphären-Einrichtungen) erhältlich. Auf über 130 Seiten findet man wieder weit über 300 verschiedene Veranstaltungen rund um die Biosphäre. red