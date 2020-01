später lesen Weggefahren Verkehrsunfallflucht in Straße In der Kolling Teilen

Am Mittwochnachmittag, im Zeitraum zwischen 12.30 und 15.30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Straße „In der Kolling“ in Bexbach. Der linke Außenspiegel eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Golfs mit Neunkircher Kreiskennzeichen wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, vermutlich beim Vorbeifahren, touchiert und beschädigt. red