später lesen Zerstörungswut Auto in Einöd zerkratzt Teilen

Twittern



(red) In der Nacht zum Freitag, 10. Januar, wurde ein grauer Mercedes-Benz, E-Klasse Coupe, mit Homburger Kennzeichen am hinteren rechten Kotflügel durch eine unbekannte Person zerkratzt. Das Fahrzeug war in der Traubenbergstraße in Einöd geparkt. red