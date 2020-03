Werke von 319 Künstlern aus 64 Ländern sind derzeit im Bildungszentrum der Arbeitskammer in Kirkel zu sehen. Von Thorsten Wolf

Die aktuelle Lage der Flüchtlinge im Grenzland zwischen der Türkei und Griechenland und auf den Booten der Ägäis ist prekär. Und auch wenn die Permanent-Berichterstattung über das Corona-Virus das Leid der Menschen dort in der hiesigen Medienlandschaft zu überdecken droht, haben sich die Bilder der Verzweiflung ihren Weg in die Medien gebahnt. Was die Lage deutlich macht: Flucht und Vertreibung sind so aktuell wie im Jahr 2015, mit dem Flüchtlingsabkommen mit der Türkei habe man nur versucht, Symptome von Europa wegzuhalten. Das ist eine der Botschaften, die von der offiziellen Eröffnung der internationalen Karikaturen-Ausstellung „Ein Ort. Irgendwo“ am Dienstagabend im Bildungszentrum der Arbeitskammer in Kirkel ausging.

Bis zum 15. Mai zeigt das Haus eine Auswahl von Karikaturen, erschaffen von 319 Künstlern aus 64 Ländern und Ergebnis eines Wettbewerbs der Exile-Kulturkoordination in Zusammenarbeit mit Engagement Global. Das Ergebnis: eine wahrlich beeindruckende Schau von Werken, die sich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit den Themen Flucht, Vertreibung und Migration befassen.

In seiner Begrüßung fand Ralf Haas, der Leiter des Bildungszentrums, deutliche Worte für die aktuelle Flüchtlingssituation. „Die Fluchtursachen und die Situation in den Herkunftsländern ist unverändert – auch wenn vielleicht der Eindruck entstanden ist, dass die Zahl der Menschen, die nach Deutschland kommen wollen, kleiner geworden ist.“

Vielmehr habe man sie an den EU-Außengrenzen aufgehalten, „die Lage in den Ursprungsländern hat sich zum Teil verschlimmert“. So sei man Lösungen schuldig geblieben, außer Grenzen dicht zu machen und sich abzuschotten, habe man nicht viel geleistet in den vergangenen Jahren. So werde an Kriegen weltweit immer noch viel Geld verdient. „Und so lange das so ist, dürfen wir uns nicht wundern, wenn Krisenherde bestehen bleiben.“

Haas nannte auch die aus seiner Sicht Verteilungsungerechtigkeit auf der Welt eine entscheidende Ursache für Flucht und Vertreibung. „Und da stellt sich die berechtigte Frage, ob dichtere Grenzen und höhere Zäune die Lösung der Probleme sind. Glauben wir wirklich, wir können Fluchtbewegungen und Kriege stoppen, wenn wir es nicht schaffen, den Hunger in der Welt in den Griff zu bekommen? Glauben wir wirklich, wir können Fluchtbewegungen und Kriege stoppen, wenn wir Reichtum nicht begrenzen? Und glauben wir, wir können Fluchtbewegungen stoppen, wenn wir Krisenherde nicht befrieden?“

Nach Haas war es an Christina Berthold von Engagement Global und Heike Werner, Vorstandsmitglied des Netzwerks Entwicklungspolitik im Saarland (NES), in die eigentliche Ausstellung einzuführen. Berthold schilderte dabei den Hintergrund des Kunstprojektes „Ein Ort. Irgendwo“.

Im Jahr 2017 habe man sich überlegt, wie man Menschen dazu anregen könne, sich mit den Themen Flucht und Migration auseinander zu setzen. „So entstand die Ausstellung ‚Ein Ort. Irgendwo’. Hier wollten wir ganz konkret nicht nur mit Künstlern aus Deutschland zusammenarbeiten, sondern wir wollten eine globale Plattform aufmachen.“ Seit 2017 toure, so Berthold, die Ausstellung nun durch Deutschland, „und sie verliert nicht an Aktualität“.

Was Flucht tatsächlich für die bedeutet, die flüchten müssen, schilderte dann Adonis aus Syrien. Er war 2015 nach Deutschland gekommen. Zuvor hatte er in seiner Heimat Verfolgung, Verhaftung und Folter ertragen müssen, im Widerstand gegen Machthaber Assad. Als studierter Apotheker, als dienstverweigernder, wehrpflichtiger Offizier der syrischen Armee in der Zeit zu Beginn des Aufstands gegen das Regime, als Opfer des Assad-Apperats, schilderte Adonis viele der Gründe, die ihn zu Flucht bewogen und in eine Odyssee von Syrien über Jordanien, Algerien, Libyen, in zwei Versuchen über das Mittelmeer nach Italien, dann nach Frankreich und schließlich ins Saarland getrieben hatten.

Wer nun bis dahin am vergangenen Dienstagabend die Ausstellung im Bildungszentrum der Arbeitskammer in Kirkel „nur“ als künstlerische Aufarbeitung eines vielleicht doch persönlich nicht zu präsenten Themas erlebte, für den hatten die gezeigten Karikaturen dann ein Gesicht – eines, das stellvertretend für die Leiden all derer stand, die sich dazu entschließen mussten und müssen, ihre Heimat mit dem Blick ins Ungewissen aufzugeben.