später lesen Zum 26. Mal Altstadter Hallenflohmarkt am 11. Januar Teilen

Twittern



Am Samstag, 11. Januar, findet in Altstadt in der Hugo-Strobel-Halle der „Indoor“-Flohmarkt statt. Veranstalter ist der Ortsrat. Wie stets werden rund 50 Händler ihre Zelte aufschlagen und allerhand aus Keller und Speicher, aber auch Sammlerobjekte feilbieten.