Ebenso wie Halloween ist auch der Valentinstag nicht in unserem Brauchtum verankert, sondern kommt aus den Vereinigten Staaten zu uns herüber. Dass der Valentinstag nicht immer etwas mit Kommerz zu tun haben muss, zeigt eine Initiative der Saarpfalz-Touristik, die just am Valentinstag, Freitag, 14. Februar, eine Alpaka-Wanderung anbietet. red