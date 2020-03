Die Bischofskonferenz beschließt unter ihrem neuen Vorsitzenden Georg Bätzing, Opfern mehr zu zahlen als bisher, jedoch weniger als eine Arbeitsgruppe empfohlen hatte. Die Betroffenen sind enttäuscht. dpa

Zum Abschluss der Frühjahrsvollversammlung in Mainz haben die katholischen Bischöfe in Deutschland neue Grundsätze für Zahlungen an Opfer sexueller Gewalt in der Kirche beschlossen. „Damit nehmen wir Bischöfe unsere institutionelle Verantwortung noch einmal deutlicher wahr“, sagte der neue Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Bätzing. Künftig seien höhere Zahlungen als bisher möglich.

Ein unabhängiges Gremium soll fortan die Höhe der Zahlungen festlegen, wie der Trierer Bischof Stephan Ackermann, erläuterte. Diese sollen auf dem Niveau gerichtlicher Schmerzensgeldentscheidungen liegen, nach Ackermanns Angaben bis etwa 50 000 Euro. Bislang können Anträge für „Leistungen in Anerkennung des Leids“ gestellt werden, eine Zentrale Koordinierungsstelle spricht dann eine Empfehlung zur Höhe der Leistung aus. Seit 2011 wurden Empfehlungen für etwas mehr als 2000 Menschen ausgesprochen. Im Durchschnitt bekamen Missbrauchsopfer 5000 Euro. Bitter enttäuscht reagierte die Betroffenenorganisation „Eckiger Tisch“: „Was für ein Versagen! Was für eine verpasste Chance!“ Der Beschluss der Bischofskonferenz bleibt hinter den Empfehlungen einer unabhängigen Arbeitsgruppe zurück. Diese sah ein Grund-Schmerzensgeld von 10 000 Euro und zusätzlich einen pauschalen Entschädigungsbetrag von 300 000 Euro vor. In der Arbeitsgruppe hat auch Matthias Katsch von der Betroffenenorganisation „Eckiger Tisch“ mitgewirkt. „Das ist keine Entschädigung und kein Ausgleich für die Verbrechen der Institution“, sagt er. Offenbar habe sich in den Beratungen der Bischofskonferenz der kleinste gemeinsame Nenner durchgesetzt. In der katholischen Kirche wurden von 1946 bis 2014 mindestens 3677 Minderjährige Opfer sexueller Gewalt.