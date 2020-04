Die Polizei hat nach einem mutmaßlich gestohlenen Auto gefahndet – tatsächlich hat dessen Besitzerin jedoch nur vergessen, wo sie den Wagen geparkt hat.

Wie die Behörde am Samstag in Landau mitteilte, war die Frau zunächst von einem Diebstahl ausgegangen, weil ihr Auto nicht in ihrer Tiefgarage stand. Erst Stunden später fiel ihr ein, dass sie den Wagen auf einem anderen Platz abgestellt hatte. Dort stand das Auto dann auch. An der Windschutzscheibe klebten allerdings einige Strafzettel. Die Frau hatte vergessen, ein Parkticket zu ziehen.