In den heißen Dampf statt in die Tonne

Normalerweise wandern Atemschutzmasken nach der Nutzung im Rettungsdienst in den Müll. In Sprendlingen kommen sie dagegen zur Sterilisation und könnten im Notfall erneut verwendet werden.

Eine Atemschutzmaske im Rettungsdienst ist eine Selbstverständlichkeit. Damit das auch bei einer möglichen Notlage so bleibt, hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Rheinhessen-Nahe damit begonnen, benutzte Masken aufzubereiten, um sie danach noch einmal verwenden zu können. Noch ist die Wiederverwertung eher theoretischer Natur: Die aufbereiteten Masken sollen vorerst nur in Sprendlingen (Kreis Mainz-Bingen) eingelagert werden.

„Nur wenn wir überhaupt kein Material mehr in Sprendlingen hätten, und wenn keine Masken mehr nachgeliefert werden – erst dann würden wir anfangen, diese Masken auszugeben“, betont ein Desinfektor des DRK in einem Podcast des Rettungsdienstes. Die Aufbereitung ist erst vor kurzem angelaufen: Seit Ende März werden laut DRK-Sprecher Philipp Köhler die Mitarbeiter gebeten, ihre einmal benutzten Masken in Sammelsäcke zu geben. Das Schutzmaterial soll nicht wie sonst in den Müll, sondern in einen Dampfsterilisator wandern. Ein Teil der Masken wird trotzdem noch aussortiert: „Alle, die sichtbar von innen oder außen verschmutzt sind.“

Die anderen würden im Sterilisator bei 134 Grad dekontaminiert. Das dauere etwa 30 bis 40 Minuten. Anschließend werde das Material verpackt; immer zusammen mit einem Hinweis, dass es sich um keine neue, sondern um eine aufbereitete Maske handele. Wie oft das mit einer Schutzmaske gemacht werden kann, dazu gibt es laut Köhler keine Erkenntnisse, weil das Verfahren nicht üblich ist. Aber mindestens einmal überstehe die Maske die Prozedur unbeschadet. „Das haben wir getestet, das funktioniert.“ Um kein Risiko einzugehen, soll jede aufbereitete Maske nur maximal einmal wiederverwendet werden – und danach endgültig im Müll landen.

Für die Aktion bekommt das DRK Rheinhessen-Nahe viel Lob, aber auch teils Kritik, beispielsweise in Kommentaren auf der Facebookseite der Organisation. Unter anderem wird angezweifelt, ob die Atemschutzmasken nach der Aufbereitung noch im gleichen Maße schützen, wie im neuen Zustand.

Die Schutzwirkung sei geprüft worden, erklärte der Desinfektor. Weil sie auch nach der Sterilisation schützten, seien die aufbereiteten Masken beispielsweise in Österreich für die Nutzung in Krankenhäusern zugelassen worden. Einen entsprechenden Erlass hatte das dortige Bundesarbeitsministerium am 24. März veröffentlicht.

(dpa)