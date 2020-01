Zweiter Tag des Totschlags-Prozesses am Landgericht Zweibrücken: 31-jährige Pirmasenserin soll nach Bluttat in die Psychiatrie eingewiesen werden. Von Rainer Ulm

„Ich habe mit dem Messer auf meinen Lebensgefährten eingestochen.“ Mit diesen Worten war die 31-Jährige einen Tag nach der Bluttat vom 28. Juli 2019 in einer Wohnung in der Pirmasenser Hauptstraße in der örtlichen Polizeiinspektion vorstellig geworden. Daran erinnerte sich am Freitag vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken ein Beamter, der seinerzeit die Selbstanzeige der Frau aufgenommen hatte.

„Sie stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss, sprach während der Vernehmung völlig unzusammenhängend, führte ab und an sogar Selbstgespräche“, berichtete der 53-Jährige. Zwischendurch habe sie aus dem Fenster der Polizeiwache gewunken und „Holger, komm her!“ gerufen. „Aber als ich rausschaute, war kein Mensch da“, sagte der Beamte aus. Mit „Holger“ war wohl ihr Lebensgefährte gemeint, der allerdings, wie sich später herausstellte, zu diesem Zeitpunkt bereits seit Stunden tot im Flur seiner Wohnung lag, in die er die arbeits- und bis dahin obdachlose Frau erst vor Kurzem aufgenommen hatte.

Die 31-Jährige soll ihren Partner mit 45 Messerstichen getötet haben. Deshalb muss sich die junge Frau seit vergangenem Mittwoch im Landgericht Zweibrücken verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Totschlag vor. Demnach soll sie ihren 58-jährigen Lebensgefährten am Abend des 28. Juli 2019 in dessen Wohnung in der Pirmasenser Hauptstraße mit zwei Küchenmessern am ganzen Körper so schwer verletzt haben, dass er noch an Ort und Stelle starb. Am ersten Verhandlungstag wollte sich die 31-Jährige an nur „einen Stich in den Bauch“ und eine Schnittverletzung erinnern, die bei einem Zusammenprall mit ihrem Lebensgefährten entstanden sein soll. Laut ihrer Aussage soll er sich ihr in den Weg gestellt haben, als sie nach einer versuchten Vergewaltigung fluchtartig die Wohnung habe verlassen wollen. Nun sagte ein Ermittler der Kriminaldirektion Kaiserslautern aus, die Beschuldigte habe ihm gegenüber auf seine Nachfrage hin zugegeben, „mehr als zehn Mal“ auf ihren Lebensgefährten eingestochen und das sogar mit den Worten „ . . . sonst wären ja nicht so viele Verletzungen an der Niere und am Herz“ erklärt zu haben. Zum Tathergang habe sie dem 54-jährigen Kriminalbeamten gesagt: „Ich habe einfach die Kontrolle verloren.“ Sie habe den 58-Jährigen erstochen, weil er, als sie an jenem Abend die Wohnung betrat, gerade dabei gewesen sei, „einen Neunjährigen“ zu missbrauchen („sie hatten die Hosen auf halbmast“).

Nachdem der Junge die Wohnung verlassen hatte, soll der 58-Jährige es auf sie abgesehen haben, was schließlich ihre Messerattacke auslöst habe: „Ich wollte, dass er mich und die Kinder in Ruhe lässt.“ Allerdings gibt es bislang keinerlei Belege dafür, dass es diesen in der Wohnung missbrauchten Jungen tatsächlich gegeben hat. Sicher scheint nur, dass die Beschuldigte selbst im Alter von 14 Jahren von einem früheren Lebensgefährten ihrer Mutter mindestens unsittlich berührt worden war. Oder war damals sogar noch Schlimmeres geschehen? Zeugen, darunter ihr zwei Jahre älterer Bruder, berichteten sogar von einer „Affäre“ und dem „Gerücht“, dass dieser Mann der Vater ihres Erstgeborenen (die Frau hat drei Kinder, die aber seit Jahren bei Pflegefamilien beziehungsweise in einer Jugendhilfeeinrichtung leben) sei. Den Jungen hatte sie im Alter von 15 Jahren zur Welt gebracht. Seither sei sie streitsüchtig gewesen, manchmal sogar handgreiflich geworden, auch der eigenen Mutter gegenüber, wie die 54-jährige Frührentnerin der Kammer unter Tränen berichtete: „Sie hat einmal mit einem Aschenbecher und einem Tisch nach mir geworfen. Ich hatte solche Angst, weil sie so ausgerastet ist, und gedacht: Jetzt bringt sie dich um.“

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Pirmasenserin „im Zustand einer erkrankungsbedingten Schuldunfähigkeit“ handelte. Denn die Beschuldigte leide unter einer „akuten paranoid-halluzinatorischen Psychose“. Die Verhandlung wird heute um 9 Uhr fortgesetzt.

FOTO: dpa / privat