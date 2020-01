Versuchte Einbrüche in Ladengeschäfte

Zwischen dem 7. und dem 20. Januar haben Unbekannte versucht, in zwei Ladenlokale in der Saarbrücker Straße einzubrechen. Die Ladeninhaber können den Tatzeitraum nicht genauer eingrenzen, erklärt die Polizei. Von Eric Kolling

Der oder die Täter haben hierbei versucht, mithilfe eines Hebels die beiden Eingangstüren der Ladengeschäfte mit mehreren Ansätzen aufzuhebeln, was jedoch misslang. Daraufhin ließen er oder sie von ihren Zielen ab und flüchtete(n) in unbekannte Richtung. An den Türen entstand Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg, Tel. (0 68 41) 10 60 in Verbindung zu setzen.