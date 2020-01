später lesen Überprüfung nach zehn Jahren Wird die Biosphäre weiter von der Unesco anerkannt? Teilen

Bleibt die Biosphäre Bliesgau ein von der Unesco anerkanntes Reservat? Einen deutlichen Fingerzeig in dieser Frage gibt es heute, 9. Januar, 9.30 Uhr, in der Kreisverwaltung in Homburg. Hintergrund: Alle zehn Jahre überprüft die Unesco, ob die von ihr anerkannten Biosphärenreservate ihre Anerkennung behalten dürfen. Von red