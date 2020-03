später lesen Thema Ausdrucksmalen Workshop beim Frauenbüro Teilen

Das Frauenbüro des Saarpfalz-Kreises bietet einen Workshop zum Thema Ausdrucksmalen an. Der Workshop findet am Samstag, 4. April, von 10 bis 15 Uhr im Frauenforum am Homburger Scheffelplatz statt. Leiterin ist die Künstlerin und zertifizierte Malbegleiterin Birgit Heil. Von red