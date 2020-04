Am Montag öffnen Wertstoffzentrum und neuer Grünschnittplatz in Homburg. Grüngutkarten gibt’s am Container. Von Jennifer Klein

Gartenbesitzer können aufatmen: Ab kommendem Montag, 20. April, können sie ihren Grünschnitt wieder „loswerden“. Ebenso alle, die kräftig ausgemistet haben. Wie Ministerpräsident Tobias Hans am Donnerstag erklärt hat, dürfen Wertstoffhöfe und Kompostieranlagen ab kommendem Montag, 20. April wieder öffnen (wir berichteten).

Entsprechend ist das EVS-Wertstoffzentrum Am Zunderbaum in Homburg ab dem kommenden Montag, 20. April, wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet, wie die Stadt-Pressestelle mitteilt. Die Annahme von Sperrmüll, Elektroschrott und auch von geringen Mengen Grünguts und weiterer Wertstoffe startet somit am Montag ab 11 Uhr. Möglich ist die Abgabe bis 16.30 Uhr, das Wertstoffzentrum schließt werktags um 16.45 Uhr.

Wer allerdings nur privates Grüngut und keine weiteren Wertstoffe abgeben möchte, soll ab Montag am besten die neue Annahmestelle in der Neuen Industriestraße nutzen. Die neue zentrale städtische Annahmestelle, auch wenn diese derzeit erst provisorisch hergestellt wurde, steht von Montag bis Freitag von 9 bis 15.30 Uhr zur Verfügung.

Ab Mitte beziehungsweise ab Samstag der kommenden Woche stehen zudem auch die dezentralen Annahmestellen in einigen Homburger Stadtteilen zur Verfügung. Dazu ist die Entgegennahme des Grünguts ab Freitag, 24. April, auch bei der Firma Jacoby in der Michelinstraße möglich.

Bei der Abgabe von Wertstoffen am Wertstoffzentrum oder von Grüngut sind in jedem Fall die Abstands- und Hygienevorschriften zu beachten. Auch wird das Personal immer nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen vorlassen. Um den Ablauf zu beschleunigen, werden alle Besucher des Wertstoffzentrums und der Grünannahmestellen gebeten, sich an die Vorgaben zu halten, ihr Fahrzeug schon so zu beladen, damit das Entladen einfacher erfolgen kann. Wichtig ist auch, während der möglichen Wartezeiten, im Fahrzeug zu bleiben.

FOTO: Jürgen Kruthoff

FOTO: Jürgen Kruthoff

Wer seinen Grünschnitt an den genannten Stellen abgeben möchte, muss wie schon im vergangenen Jahr eine Grüngutkarte der Stadt vorzeigen. Diese Grüngutkarte zum Preis von 25 Euro kann ab sofort auch kontaktfrei über ein Online-Angebot erworben werden. Sobald der Zahlungseingang bei der Stadtverwaltung registriert wird, wird die Karte per Post zugeschickt. Der entsprechende Antrag ist auf der Homepage der Stadt Homburg unter www.homburg.de / Rathaus / Abfall und Entsorgung sowie unter Grünschnitt zu finden.

Darüber hinaus kann die Grüngutkarte ab Montag, 20. April, auch direkt vor dem Rathaus Am Forum an einem dort platzierten Container der Homburger Feuerwehr erworben werden, montags bis donnerstags, 8 bis 16 Uhr, freitags 8 bis 13 Uhr. Es gibt einen Schalter für eine Bezahlung per EC-Karte und einen Schalter für Barzahlung. Hier wird darum gebeten, die 25 Euro möglichst passend bereit zu halten.

FOTO: Bernhard Reichhart