Die Volkshochschule Homburg bietet an diesem Samstag, 25. Januar, von 9.30 bis 12.30 Uhr einen Workshop über „Wellness am Vormittag“ an. Dabei wird zu Beginn für jede Teilnehmerin ein persönliches Schönheitsprofil erarbeitet. Von red