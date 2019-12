Trotz des durchwachsenen Wetters ist der Organisator des Marktes, der über Weihnachten hinaus geht, zufrieden. Von Thorsten Wolf

Wenn es um die Weihnachtszeit geht, dann dauert die in Homburg seit einigen Jahren etwas länger als gemeinhin üblich. Grund dafür ist das Weihnachtsdorf von Thorsten Bruch, das seit geraumer Zeit Jahr für Jahr auf dem Christian-Weber-Platz dafür sorgt, dass man in der Kreis- und Universitätsstadt deutlich über den Heiligabend hinaus feiern kann. In diesem Jahr allerdings war die Feierfreude ein bisschen eingeschränkt, zumindest in der ersten Hälfte der Veranstaltung. Grund dafür war natürlich das alles andere als weihnachtlich-winterliche Wetter. Und so verwunderte es nicht, dass Veranstalter Thorsten Bruch der ersten Halbzeit des Weihnachtsdorfs auf einer Skala von 1 (schecht) bis 10 (hervorragend) nur eine 4 gab.

„Die erste Woche war komplett verregnet. Danach hatten wir von Montag bis Donnerstag eigentlich gutes Wetter. Aber wenn an wichtigen Tagen wie heute, der ‚letzten Schicht‘ vor Weihnachten, dem Freitag vor Weihnachten, dann der Himmel explodiert, dann ist das schon schade.“ Eben an diesem Freitag ist Thorsten Bruch aber wohl mit einem blauen Auge davon gekommen, denn: Glücklicherweise noch vor Ladenschluss hörte es auf zu regnen, zu diesem Zeitpunkt war die Stadt noch gut besucht. Und nicht wenige nutzten die Chance, noch einmal kurz vor dem Fest ein bisschen zu feiern. Bruch: „Da sieht man, dass die Leute das Weihnachtsdorf mögen und gerne hierher kommen. Sie nutzen jede Chance, wenn der Wettergott mitspielt.“ Für die zweite Hälfte des Weihnachtsdorfes bis zum 30. Dezember sehe er die Situation durchaus optimistisch, „ich glaube, so schlimm wie bisher wird es nicht mehr“.

Auf die Nachfrage, was das Weihnachtsdorf ausmache, sprach Thorsten Bruch wohl vielen Homburgern und den Gästen der Stadt aus der Seele. So biete der Markt mit seiner heimeligen Atmosphäre genau das, was aus seiner Sicht viel zu selten auf dem Christian-Weber-Platz zu sehen sei, der werde schlicht und ergreifend übers Jahr hinweg viel zu selten bespielt. Beim Weihnachtsdorf als Gegenentwurfe habe man mit der Eisbahn als zentralem Element in diesen Wochen einen Ort in der Stadtmitte, der Leben biete, „es ist Treiben. Man kann Musik hören, kann einen Glühwein trinken, man trifft Freunde und Bekannte, kann sich unterhalten – und fühlt sich bei uns in diesem Ambiente einfach wohl“.

Gerne, und das verdeutlichte Thorsten Bruch, der auch für die Freien Wähler im Homburger Stadtrat sitzt, würde er das Weihnachtsdorf ein bisschen evolutionieren. Dafür brauche es aber, wie in anderen Städten üblich, längerfristige Konzessionsverträge zwischen Betreibern wie ihm und der Stadtverwaltung. „Dann kann ein Veranstalter planen und investieren.“ Seine Konzession gehe noch bis 2020 und sei bei den vergangenen beiden Malen jeweils nur für drei Jahre verlängert worden. „Drei Jahre sind aber kein Investitionshorizont.“ Um ins Weihnachtsdorf mehr investieren zu können, seien da Verträge mit einer Laufzeit von mindestens sieben Jahren nötig. Gäbe es die, dann könne man noch einiges zusätzlich auf die Beine stellen, so Bruch. „Da hätte ich schon viele Ideen. Man könnte neue Hütten bauen. Man könnte Überdachungsmöglichkeiten schaffen, um etwas wetterunabhängiger zu werden. Man kann in entsprechende Technik investieren, die dann dafür sorgt, dass es auch mal bei Plusgraden schneit. Das wäre dann ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Städten. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Aber Grundlage für solche Überlegungen wäre erstmal eine entsprechende Planungssicherheit. Und dann kann man ins Detail gehen.“

Aktuell bestimmen die Eisbahn, das Hüttendorf, die große Alm und die Bühne die Szene. Letztere sei, verdeutlichte Bruch, beim Weihnachtsdorf lange nicht so wichtig wie bei Stadtfesten. „Sie ist ein zusätzliches Element, das wir aber über den Veranstaltungszeitaum immer wieder mit besonderen Programmen bestücken. Das sind dann die ‚Weihnachtsdorf-Highlights‘, dann treten besondere Gruppen auf.“ Hier würden dann Akzente gesetzt, die verdeutllichen: „Wir haben zwar an diesem Tag ein normales Weihnachtsdorf, aber das Bühnenprogramm zeigt heute etwas ganz Besonderes.“

Vor diesem Hintergrund seien Weihnachtsdörfer und Weihnachtsmärkte in den zurückliegenden Jahren deutlich moderner geworden, „es geht heute zu einem Großteil schon um Unterhaltung“, verdeutlichte Bruch abschließend gegenüber unserer Zeitung.