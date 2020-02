später lesen Zu Wochenbeginn Schaden an der Heizung: Bibliothek war geschlossen FOTO: Foto: Ulrike Stumm FOTO: Foto: Ulrike Stumm Teilen

Wegen eines Defekts an der Heizung ist die Homburger Stadtbibliothek zu Wochenbeginn kurzfristig geschlossen worden. Ein Schild an der Eingangstür zum alten Rathaus am historischen Marktplatz, in dem die Bücherei untergebracht ist, wies darauf hin. Von Ulrike Stumm