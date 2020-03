später lesen Am 17. März Vortrag „Zölibat – eine Erfindung der Kirche?“ Teilen

Twittern



Die Volkshochschule Homburg bietet am Dienstag, 17. März, 18.30 Uhr, im Saal 3 der Hohenburgschule einen Vortrag an. Zölibat, ein Thema aktueller denn je. Ab dem XI. Jahrhundert gab es in der katholischen Kirche eine klare Regel: Die Kirchenmänner müssen in der Ehelosigkeit leben. Von red