Saarpfalz-Kreis trifft schon seit längerem Vorkehrungen. Vortrag mit dem Chef der Berliner Feuerwehr. Von red

Der Arbeitskreis Stromausfall im Saarpfalz-Kreis, der seit Mai 2013 besteht, setzt sich intensiv mit jenen Vorkehrungen auseinander, die zu treffen sind, sollte es in der Region zu einer längerfristigen Unterbrechung der Stromzufuhr kommen. Zielsetzung dabei ist es, die Auswirkungen eines größeren Stromausfalls minimieren zu können. Ein unwahrscheinliches Szenario?

Die Praxis bewies vor fast einem Jahr das Gegenteil. Beim so genannten „Blackout“ im Stadtteil Köpenick im Februar 2019, der über 31 Stunden andauerte, spricht man vom großflächigsten und längsten Stromausfall in Berlin seit Jahrzehnten, wie es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung weiter heißt. Was passierte genau, und wie trat der Katastrophenschutz diesem Ereignis entgegen? Antworten aus erster Hand zu bekommen, war für den Arbeitskreis Stromausfall ein Gewinn. Branddirektor Torsten Gräser von der Berliner Feuerwehr, der den Katastrophenschutzeinsatz bei besagtem Blackout mitgeleitet hatte, erklärte sich zu einem Fachvortrag im St. Ingberter Feuerwehrgerätehaus bereit, um Details und flankierende Maßnahmen des Einsatzes zu erörtern.

Rund 90 Teilnehmende aus Feuerwesen, Katastrophenschutz und Hilfsorganisationen sowie politische Verantwortliche aus dem Saarland verfolgten die aufschlussreichen Ausführungen des Branddirektors. Nachdem eine Baufirma bei Bauarbeiten zwei 110-Kilovolt-Leitungen durchbohrt hatte, waren in besagtem Zeitraum insgesamt 32 000 Haushalte und 2000 Gewerbetreibende ohne Stromzufuhr. Die DRK-Klinik vor Ort kam schließlich nicht umhin, vorsorglich die Intensivstation zu evakuieren. Torsten Gräser thematisierte den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren wie auch der Berufsfeuerwehr, der Polizei und der weiteren Hilfsorganisationen, die Einrichtung des Krisenstabes, den Umgang mit Notstromaggregaten, das Vorhalten von Notunterkünften, die Anzahl der Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeuge in der Bundeshauptstadt. Es ging aber auch um Lehren und Konsequenzen, die der Berliner Katastrophenschutz aus dem Blackout ziehen musste.

Kreisbrandinspekteur Uwe Wagner, Leiter des Arbeitskreises Stromausfall: „Berlin ist nun nicht der Saarpfalz-Kreis und umgekehrt. Daher ist der Maßnahmenkatalog auch nicht als Blaupause zu verwenden. Dennoch können wir uns durch die präzise Darstellung der Zusammenhänge ein besseres Bild von einem derartigen Prozedere machen. Dafür bin ich Branddirektor Torsten Gräser sehr dankbar. Im Saarpfalz-Kreis sind wir im Falle eines Blackouts relativ gut vorbereitet. Wenn wir jetzt Anregungen zum Nachbessern erhalten haben, ist das sehr wertvoll.“

Auch Theophil Gallo, der als Landrat einzig befugt ist, den Katastrophenfall zu erklären, zeigte sich angetan von der Veranstaltung: „Der Fachvortrag von Torsten Gräser, dem ich ausdrücklich für sein Kommen danke, hat bestätigt, dass wir zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger und zum Schutz unserer Infrastruktur im Kreis die Bandbreite der Themen von Notfallplänen bis zu technischen und personellen Kapazitäten im Blick haben müssen. Es ist unsere Pflicht, für den Ernstfall gewappnet zu sein. Hier leistet der Arbeitskreis Stromausfall sehr gute Arbeit.“