Im Zusammenhang mit der Kampagne „Homburg lebt gesund“ findet am Dienstag, 24. März, um 14 Uhr im großen Sitzungssaal des Homburger Rathauses unter dem Motto „Wieder besser hören und verstehen“ ein Vortrag mit Kerstin Ritter statt. Von red

Im Anschluss daran stehen Experten für Fragen zur Verfügung, wie die Stadtpressestelle weiter beschreibt. Interessierte hätten darüber hinaus auch die Möglichkeit, an einem kostenlosen Hörtest teilzunehmen. Passend zum Thema verweis die Stadtbibliothek Homburg auf das Buch „Hingehört! Für mehr Transparenz beim Hörgerätekauf: Der Ratgeber zu den Themen Hören und Hörgeräte“ von Juliane Stärke. Darüber hinaus seien in der Stadtbibliothek am historischen Marktplatz weitere Medien zu diesem Thema vorhanden.