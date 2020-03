Wie verhindern Homburg und Zweibrücken, dass sie vor dem Hintergrund etwa der Erweiterung des Fashion-Outlet-Centers wieder zu Dauerrivalen werden? Eine gemeinsame Planung bei Ansiedlungsvorhaben war hier eine Idee der Grünen. Doch wie die konkret aussehen könnte und wer welche Weichen im Vorfeld stellten müsste, das bleibt umstritten. Von Eric Kolling

Das Fashion-Outlet Zweibrücken will deutlich erweitern, immer wieder sind Groß-Ansiedlungen auf der Truppacher Höhe nahe des Fashion-Outlets ein Thema, Möbel Martin plant in der Rosenstadt den Ausbau. Und Homburg machte der pfälzischen Nachbarstadt zuletzt beim „Saarländertag“ am 15. August bewusst Konkurrenz: Wie schaffen es Homburg und Zweibrücken sich bei all dem nicht in die Haare zu kriegen, sondern so zu kooperieren, dass am Ende jeder etwas davon hat? Die Saar-Grünen-Politiker Markus Tressel und Yvette Stoppiera-Wiebelt hatten vorgeschlagen, dass die beiden Bundesländer einen entsprechenden Staatsvertrag unterzeichnen, in dem eine bundesländerübergreifende Planungsregion Homburg-Zweibrücken mit nachbarschaftlicher Abstimmung eingebaut wird (wir berichteten). So könne die Ansiedlung großflächigen Einzelhandels geordnet werden, damit Stadt- und Ortszentren auch in Bexbach, Blieskastel oder Neunkirchen (oder auf pfälzischer Seite etwa östlich Richtung Pirmasens) nicht veröden.

Das Land hatte verhalten auf die Idee reagiert und den Ball zurück an die beiden Städte gespielt. Die beiden hätten zu klären, „ob beziehungsweise inwieweit Homburg und Zweibrücken von der Möglichkeit einer Kooperation Gebrauch machen wollen und wie eine Zusammenarbeit oder Aufgabenteilung aussehen kann“, hatte Katrin Thomas, Sprecherin im Saar-Innenministerium, geschrieben. Das Land könne mögliche Probleme „derzeit nicht“ benennen.

Dieser Hinweis sei richtig, erklärt Homburgs Stadtsprecher Jürgen Kruthoff: „Eine solche Kooperation mit der Nachbarstadt ist in der Praxis auch durchaus angestrebt, beispielsweise im Bereich der Kultur oder derzeit konkret im Bereich der Guldenschlucht, in der eine gemeinsame Sanierungsmaßnahme ansteht.“ So stehe Bürgermeister Michael Forster (CDU) auch im Kontakt mit seinem Amtskollegen, Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) aus Zweibrücken, speziell was die mögliche zukünftige Zusammenarbeit zwischen den beiden Städten betrifft. „Dabei haben sich die beiden Verwaltungschefs auch über das Fashion-Outlet-Center ausgetauscht. Hier wurde auch deutlich, dass es unterschiedliche Auffassungen zu der Erweiterung des Outlet-Centers gibt. Das ändert nichts daran, dass beide weiterhin im Gespräch bleiben. Allerdings macht es die Idee einer gemeinsamen Planungsregion nicht einfacher“, so Kruthoff weiter.

Man könne dem Land leicht dabei helfen, „mögliche Probleme zu benennen“, geht Kruthoff auf Thomas‘ Antwort ein: „Das Fassen gemeinsamer Stadtratsbeschlüsse dürfte sich hingegen ungleich schwieriger gestalten“. Es wäre aus Homburger Sicht wünschenswert, „wenn die Landesregierungen sich auf Ebene ihrer Landesplanungen abstimmen würden“. Kruthoff wertet hier Aussagen aus dem Landesentwicklungsplan von 2006 zu einem „Handlungsraum Homburg-Zweibrücken“ (siehe Infobox) nicht als Ziel oder Grundsatz der Landesplanung, sondern nur eine Absicht. Das Innenministerium, angefragt war diesmal die Saar-Landesplanerin Andrea Clench, betont allerdings den Grundsatzgedanken. Dieser richte sich, so erklärt Sprecherin Karin Thomas, „insbesondere an die kommunale Bauleitplanung und damit an die Stadt als Adressaten“. Soll wohl heißen: Das Land muss nirgends etwas ändern – für eine Kooperation wären alle Wege bereits formal bereitet.

Für Zweibrücken schickt Hauptamtsleiterin Alessa Buchmann eine Rückmeldung auf unsere Anfrage: „Formal gesehen bestehen vielfältige Beteiligungen und Abstimmungen auf den verschiedenen Ebenen durch Vorgaben durch das Baugesetzbuch, das Landesrecht (etwa Landesentwicklungsprogramm, Regionaler Raumordnungsplan Westpfalz und so weiter) über die rheinland-pfälzischen Grenzen hinweg. Die nachbarschaftliche Lage von Homburg und Blieskastel zu Zweibrücken, das auch verschiedene Funktionen für deren Stadtteile mit übernimmt (etwa Einkaufsfunktion, weiterführende Schulen) und Verflechtungen aufweist, legt eine solche Überlegung nahe. Diese müsste jedoch von den Kommunen und deren Verwaltungen breit mitgetragen werden.“

Insgesamt müsse dabei aber die Sorge vieler Beteiligten aus dem Weg geräumt werden, dass es sich bei dem Ansinnen einer Zusammenarbeit nur um eine Verhinderungskooperation handelt. Buchmann: „Ein erster Ansatz könnte sein, über das entsprechende Format des Austausches, Inhalten und daran anschließend Organisationsformen ins gemeinsame Gespräch zu gehen (etwa Schaffung rechtlicher Grundlagen im jeweiligen Landesrecht). Auf übergeordneter (Landes-)Ebene könnten parallel für ein diesbezügliches neues Konstrukt geworben und die Weichen gestellt werden.“ Wie schwierig dies jedoch sein könne, zeigten die schon lange laufenden Bemühungen zur Reaktivierung der Bahnstrecke Zweibrücken Homburg, so Buchmann abschließend.

FOTO: maw / Martin Wittenmeier