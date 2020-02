Die Volkshochschule Homburg bietet ab Dienstag, 10. März, von 18.30 bis 19.30 Uhr im Saal 16 der Hohenburgschule einen Schnupperkurs in der Kombination Gymnastik und Tanz an. Der Kurs enthält klassische Übungen auf der Matte, Übungen mit Unterstützung von Kleingeräten sowie zur Kräftigung des Körpers. Von red

Balance und Dehnübungen fördern einen besseren Stand und mehr Beweglichkeit. Der Tanz dient zur Verbesserung von Koordination und Ausdauer und die Spiele zur Steigerung der kognitiven Fähigkeiten. Der Kurs findet an drei Terminen statt und kostet 10 Euro.

Anmeldungen an: VHS Homburg, Am Forum 5, unter E-Mail: vhs@homburg.de, per Fax unter (0 68 41) 10 12 88 oder unter Telefon (0 68 41) 10 11 06 oder direkt an Robert Fibich unter Telefon (0176) 43 66 87 78.